При пожаре в Москве погибли два человека

В жилом доме на 3-й Хорошевской улице на западе Москвы произошел пожар, передает телеканал "360". Сообщается, что очаг возгорания находился в квартире, жильцы которой нередко выпивали. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли два человека. Из дома эвакуировали 240 человек. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. На его тушении были задействованы 140 человек и 39 единиц техники.
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