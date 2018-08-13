Из-за безумной просьбы певца на концерте пострадали 130 человек

Во время концерта на фестивале O Marisquino на юго-западе Испании обрушилась деревянная платформа, на которой находились люди, передает Пятый канал. В результате зрители упали в воду. Спасатели оперативно достали всех пострадавших. Чтобы убедиться, что никто не утонул, специалистам пришлось исследовать акваторию тепловизоров.

Более 130 человек попали в больницу, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии. По последним данным, число пострадавших выросло до 266. По данным издания Faro de Vigo, обрушение платформы произошло после того, как выступавший на сцене певец попросил зрителей попрыгать.