Шепелев вывел сына насильника Хачатуряна на чистую воду

В студии программы "На самом деле" появился Сергей Хачатурян – брат трех юных москвичек, убивших своего отца 27 июля в столице. Парень прошел проверку на детекторе лжи и впервые рассказал жуткие подробности о жизни с родителем-тираном.

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