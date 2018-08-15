Во Франции юный турист утонул в глубокой яме

На пляже в районе Бартбатре на острове Нуармутье у атлантического побережья Франции в глубокой яме утонул 21-летний турист, передает сайт "Комсомольская правда". Молодой человек вырыл в песке яму такой глубины, чтобы в ней можно было стоять в полный рост, и не заметил, как с приливом начала прибывать вода. Самостоятельно выбраться из созданной им же ловушки он не смог. Один из членов семьи вытащил юношу, однако прибывшим на место сотрудникам экстренных служб оставалось только констатировать смерть несчастного.

