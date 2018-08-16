Скончалась легендарная певица Арета Франклин

Франклин умерла у себя дома в кругу семьи. Ей было было 76 лет, передает Russia Today.
Сообщается, что вокалистка долгое время боролась с раком поджелудочной железы. Более того, близкие к семье Франклин источники подтвердили, что легендарная исполнительница страдала от онкологического заболевания. В августе 2018 года врачи сообщили родственникам Франклин, чтобы те "готовились к ее скорому уходу". После этого певица похудела до 40 килограммов и состояние ее здоровья резко ухудшилось.
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