На севере Москвы совершено двойное убийство

Утром 19 августа в Москве произошло убийство. Застрелили двух человек на севере города.
Трупы мужчины и женщины были обнаружены у подъезда жилого дома. По предварительным данным, злоумышленник совершил по меньшей мере четыре выстрела, передает Telegram-канал 112. По факту нападения проводится проверка.
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