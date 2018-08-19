На севере Москвы совершено двойное убийство

Утром 19 августа в Москве произошло убийство. Застрелили двух человек на севере города.

Трупы мужчины и женщины были обнаружены у подъезда жилого дома. По предварительным данным, злоумышленник совершил по меньшей мере четыре выстрела, передает Telegram-канал 112. По факту нападения проводится проверка.