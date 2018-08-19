Бывший муж средь бела дня расстрелял москвичку
Трагедия произошла недалеко от многоэтажки на Башиловской улице на севере столицы. Предположительно, Симонов долго поджидал жертву: он сидел в засаде около подъезда экс-супруги.
Когда женщина вышла на улицу, он подошел к ней и выстрелил из ружья, спрятанного в пакете. Первый заряд прошел мимо, бывшая жена нападавшего попыталась убежать. Симонов догнал ее и расстрелял в упор.
Полицейские, прибывшие на место случившегося, обнаружили труп злоумышленника и его бывшей жены. По факту убийства проводится расследование. Видео публикует Telegram-канал LifeShot.
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