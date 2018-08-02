Знаменитые певцы устроили массовую драку в аэропорту

В парижском аэропорту Орли между рэперами Элли Яффой и Окоу Гнакури, известными под псевдонимами Booba и Kaaris соответственно, произошел конфликт. Вспыльчивые артисты обменялись ругательствами и начали драку.

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