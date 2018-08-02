В Болгарии охранник отеля избил 10-летнего мальчика из России

В отеле, расположенном на Солнечном Берегу в Болгарии, десятилетнего россиянина избил охранник. Как рассказала мать пострадавшего, мальчик играл с другими детьми в мяч около бассейна. К ним подошел охранник и начал отбирать игрушку, передает mkset.ru.

Мужчина схватил ребенка за лицо и ударил по плечу. Мальчик упал и ударился головой и коленом о шезлонг. Мать самостоятельно отвезла ребенка в больницу, где медики зафиксировали травмы.