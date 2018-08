Мужчине отрезали конечности и нос из-за собачьих слюней

Пациент находится в больнице с июня. Сначала врачи думали, что он болен гриппом. Затем в его крови были найдены опасные бактерии рода Capnocytophaga, которые размножаются в слюне собак.

Грег Мантейфель занимался этими животными много лет. Однажды супруга заметила на его теле огромные синяки. Позже выяснилось, что у мужчины прогрессирует болезнь.

Именно она вызвала уменьшение кровяного давления, из-за чего ткани американца начали постепенно отмирать, передает телеканал "360". Его тело покрылось гангреной. Вскоре Грегу пришлось ампутировать ноги и руки до середины предплечья.

Greg Manteufel: 5 Fast Facts You Need to Know https://t.co/fzAhOwGgAc pic.twitter.com/FsAxOJA9hp