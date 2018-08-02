Мужчине отрезали конечности и нос из-за собачьих слюней

Любовь к собакам сделала из 48-летнего жителя американского города Вест‐Бенд в штате Висконсин инвалида. Грег Мантейфель лишился рук, ног и носа из‐за попадания инфекции в его организм после близкого контакта с домашним питомцем.

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