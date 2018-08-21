В Новой Москве ребенок впал в кому после обрезания на дому

В Новой Москве после обрезания на дому впал в кому двухлетний ребенок. У него случился анафилактический шок из-за анестезии.
Для проведения операции родители малыша пригласили безработного уроженца Таджикистана – якобы педиатра, передает сетевое издание m24.ru. После анестезии у ребенка начались судороги и острая дыхательная недостаточность. Пострадавший госпитализирован – врачам удалось привести его в сознание, пишет Life.ru.
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