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Обидчивый танцор устроил побоище в московском клубе

прочитано 395 раз

Камеры наблюдения, установленные в одном из ночных клубов в Москве, запечатлели настоящее побоище, передает телеканал "360". На записи видно, как двое отдыхающих во время танца случайно сталкиваются спинами. Один из танцоров, по всей видимости сильно обиженный произошедшим, начинает драку. За несколько минут он успел повалить ударами своих кулаков четырех человек. В конце концов буйного гостя удалось уговорить покинуть помещение.

21 августа 2018, 16:52

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