Звезда легендарного детского сериала скончалась от рака

Скончался знаменитый исландский актер Стефан Карл Стефанссон, который прославился благодаря роли Робби Злобного в детском сериале "Лентяево". Артист долгое время боролся с онкологией, передает телеканал "360".

Речь идет о раке желчных протоков, пишет Пятый канал. В 2016-м актер победил заболевание, однако через два года выяснилось, что он не смог вылечиться до конца.