Больная раком невеста умерла на собственной свадьбе

Трагедия произошла в китайском городе Чжэнчжо. Там 32-летняя женщина умерла во время свадебной церемонии.

Сяо Хуэй восемь лет страдала миеловидным лейкозом. Своего будущего жениха, Яна Фэна, она встретила в 2016 году во время похода.

Через месяц состояние китаянки ухудшилось, и она попала в больницу. На протяжении двух лет возлюбленный навещал Сяо и оплачивал ее лечение.

Мужчина решил не медлить с браком, когда врачи объявили, что его избранница умирает. В организации торжества ему решила бесплатно помочь местная фирма, специализирующаяся на свадебных церемониях.

Однако бракосочетание прервала смерть невесты. Это произошло за несколько минут до того, как влюбленных объявили мужем и женой, сообщает Daily Mail.

Публикация от Katherine (@_official_wedding_) 16 Мар 2018 в 4:46 PDT

Ранее в мае этого года в Бразилии упал вертолет, на котором невеста летела на свою свадьбу. Женщина сумела выбраться из-под горящих обломков и в тот же день приняла участие в церемонии и праздновании.

Еще одна громкая трагедия на свадьбе, уже во Владикавказе, произошла в 2011 году. Во дворе одного из домов, когда шли полным ходом приготовления к торжеству, взорвался газовый баллон. Родственники жениха на свежем воздухе готовили еду, подключив горелку к емкости с бытовым газом. При этом они установили ее прямо на палящем солнце, в результате чего баллон взорвался. Итог трагедии – ожоги получили 55 человек, девять из них умерли.