Стали известны подробности пожара в здании ЦБ

Стали известны подробности пожара, произошедшего в центральном офисе Центробанка на Неглинной улице в Москве. Из окна одного из кабинетов на пятом этаже было видно открытое пламя. Пожару был присвоен второй уровень сложности. На его тушении были задействованы около десяти пожарных машин.

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По предварительным данным, причиной начала возгорания стало короткое замыкание, передает telegram-канал Mash. Открытое горение было оперативно ликвидировано. По оценкам специалистов, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Горела оргтехника. В результате инцидента никто не пострадал.