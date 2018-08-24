Стали известны подробности пожара в здании ЦБ

Стали известны подробности пожара, произошедшего в центральном офисе Центробанка на Неглинной улице в Москве. Из окна одного из кабинетов на пятом этаже было видно открытое пламя. Пожару был присвоен второй уровень сложности. На его тушении были задействованы около десяти пожарных машин.
По предварительным данным, причиной начала возгорания стало короткое замыкание, передает telegram-канал Mash. Открытое горение было оперативно ликвидировано. По оценкам специалистов, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Горела оргтехника. В результате инцидента никто не пострадал.
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