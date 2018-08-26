Опухоль мозга унесла жизнь сенатора Джона Маккейна

Американский сенатор Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года. Сообщается, что он долгое время боролся с опухолью мозга.

Супруга чиновника сообщила, что он скончался "в окружении людей, которых он любил, в месте, которое любил больше других", передает ТАСС. В аппарате сенатора cообщили, что Маккейн "служил верой и правдой США на протяжении 60 лет". Республиканцы и демократы выразили свои соболезнования в связи со смертью политика.