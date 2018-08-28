В Москве ограбили известного продюсера

В полицию обратился продюсер клипов известных артистов, модель Туран Курбанов. Он заявил, что у него похитили ноутбук.
Парень арендовал автомобиль через мобильное приложение и отправился в Строгино. Он припарковал машину и оставил в ней ноутбук. Спустя несколько дней он обнаружил пропажу и забил тревогу. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей, сообщают СМИ.
Артист высказался на своей страничке в соцсети
Девушка ни в чем себе не отказывает
В театре имени Ермоловой актрисе приготовят замену
Певец опубликовал снимок с шоу в Instagram