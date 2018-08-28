В Москве ограбили известного продюсера

В полицию обратился продюсер клипов известных артистов, модель Туран Курбанов. Он заявил, что у него похитили ноутбук.

Парень арендовал автомобиль через мобильное приложение и отправился в Строгино. Он припарковал машину и оставил в ней ноутбук. Спустя несколько дней он обнаружил пропажу и забил тревогу. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей, сообщают СМИ.