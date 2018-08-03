Постоянный бардак: ленивые сестры-убийцы купались в роскоши

Брат трех девушек, зарезавших в Москве своего отца-тирана Михаила Хачатуряна, показал квартиру, в которой они жили. Парень утверждает, что родитель злился на дочерей из-за их неопрятности и нежелания соблюдать дома порядок.

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