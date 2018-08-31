Знаменитого писателя жестоко изнасиловали
События ночи 29 августа писатель (назовем его Василий) вспомнил только на следующий день. Из-за чересчур обильных возлияний у литератора возникли провалы в памяти.
48-летний Василий уже несколько дней находился в запое, когда вызвал к себе в съемную квартиру путану. Он помнил, как впустил ночную бабочку в жилище и самое начало "сеанса" – а дальше память отказала. Писатель проснулся к обеду следующего дня и снова взялся за бутылку. В квартире все было на своих местах, ночная гостья ушла.
Освежить память ему помогла боль в заднем проходе. Василий вспомнил, как незнакомка предлагала ему нетрадиционный секс. Литератор пришел к выводу, что проститутка воплотила фантазии в жизнь, и вызвал скорую. Однако до приезда медиков успел принять очередную дозу спиртного – и в больницу не поехал.
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Во второй раз сознание вернулось к нему только утром 30 августа. При этом оказалось, что боль все усиливается. Василий хотел включить телевизор, чтобы понять, какое сегодня число и сколько времени, но нигде не нашел пульта. И тут его осенило. Сопоставив факты, он пришел в ужас, и все же вызвал скорую. Пульт, в конце концов, нашли врачи – именно там, где у Василия болело, пишет "МК".
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