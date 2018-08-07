Сестры-убийцы Хачатурян просятся на волю
Апелляция защитников сестер Хачатурян поступила в суд. Однако дата ее рассмотрения пока не назначена, сообщила пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова.
Трех девушек задержали фактически над трупом отца, которого они зарезали и забили молотком. Вечером 27 июля сестры Хачатурян вызвали полицию и сознались в преступлении. Тело 57-летнего москвича с множественными колото-резаными ранами нашли на лестничной клетке в доме на Алтуфьевском шоссе.
Девушки 17, 18 и 19 лет объяснили свои действия тем, что мужчина систематически издевался над ними. По словам сестер, в момент убийства их отец находился под действием наркотиков, напал на них с ножом – пришлось защищаться.
Как сообщалось, младшая дочь нанесла отцу 35 ударов ножом, пока две другие били его по голове молотком и брызгали в лицо из перцового баллончика. Смертельным стало ножевое ранение в область сердца, напоминает РИА Новости. Суд принял решение об аресте сестер 2 августа, их содержат в одиночных камерах СИЗО.
Обвиняемые в убийстве отца сестры Хачатурян будут сдавать ЕГЭ в СИЗО.https://t.co/LmOchzPckf#Хачатурян pic.twitter.com/suChk8teZC— Пятый канал Новости (@5tv) 6 августа 2018 г.
Соседи и подруги сестер рассказывают, что Михаил Хачатурян был тираном и деспотом. Однако друзья погибшего утверждают, что мужчина был спокойным человеком и не мог так поступить со своими детьми. По некоторым данным, на содержание дочерей Михаил тратил приличные суммы, делал им дорогие подарки.
При обыске в квартире Хачатуряна нашли арбалет, травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье и патроны, пневматические пистолет и револьвер. Следствие выясняет, было ли у мужчины разрешение на хранение оружия.
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