Умер мультипликатор "Каникул в Простоквашино"

Известный художник и мультипликатор Аркадий Шер скончался в Москве на 85-м году жизни. Печальное известие сообщила его сестра в социальных сетях, передает Пятый канал.
Стоит отметить, что за долгую работу в "Союзмультфильме" Шер успел принять участие во множестве легендарных проектов. Он создал около 40 фильмов, работая художником-прорисовщиком. Среди них можно выделить "Каникулы в Простоквашино", "Приключения Васи Куролесова" и другие известные на постсоветском пространстве работы. В начале 90-х годов Шер попробовал себя в качестве режиссера и снял собственный фильм. Также он известен как автор нескольких книг.
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