В Киеве захватили университет "Украина"

Спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил, что группа неизвестных ворвалась в здание университета "Украина" и взяла в заложники несколько сотрудников. "Похоже на рейдерский захват университета „Украина“... Недавно в помещение университета ворвались люди... Все сотрудники выйти оттуда не успели, остались заложниками", — написал Лысенко в своем Facebook. – Людям, захватившим университет, приходил человек, у которого полицейские обнаружили что-то схожее с наркотиками". Мужчину задержали, сейчас на месте происшествия работают правоохранители".

На официальной странице университета говорится, что здание захватили так называемые "титушки". По некоторым данным, в здание проникли около 50 бойцов, охрана была бессильна, передает newizv.ru.