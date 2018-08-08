Сестрам-убийцам в одиночных камерах срочно зовут врача

Три девушки, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, находятся под стражей в СИЗО. Правозащитники требуют предоставить сестрам психолога, а адвокаты просят изменения меры пресечения.

"Очень важно, чтобы сейчас было оказано и психологическое сопровождение этим девушкам, потому что состояние, в котором они сейчас находятся… Мы можем только представить, что сейчас происходит", – заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24". В ходе допроса обвиняемые признались, что отец много лет физически и морально истязал их и домогался, что якобы и толкнуло их на жестокое убийство.

Омбудсмен планирует обратиться в московскую прокуратуру с просьбой дать правовую оценку школе, где учились девочки, а также органам опеки и попечительства. Ответственные сотрудники этих учреждений не обращали внимания на систематические прогулы девушек, сообщает РИА Новости.

Отметим, что следствие пока не располагает объективными данными, которые доказывали бы, что Хачатурян домогался дочерей. "На данный момент у следствия, кроме показаний самих обвиняемых, а также слов одноклассниц, которым сестры незадолго до преступления рассказывали о домогательствах со стороны отца, нет доказательств этой версии", – рассказал "Интерфаксу" источник, близкий к следствию.

Защита сестер обратилась к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. "Сторона защиты, в том числе и я, попросила Татьяну Николаевну обратиться к следствию с официальным ходатайством о переводе девушек под домашний арест. Надеемся на ее скорую реакцию и помощь в смягчении нашим подзащитным меры пресечения", – цитирует адвоката Тамерлана Жилова Russia Today.

По словам юристов, если следствие удовлетворит их просьбу, сестер разместят в отдельных квартирах со всеми удобствами. Там они смогут получать помощь врачей, их будут посещать адвокаты, учителя и психологи. Сейчас девушки находятся в одиночных камерах СИЗО №6. К условиям их содержания у защитников претензий нет.