Тело россиянина две недели пролежало в лесу в Таиланде

Тело 58-летнего жителя города Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа было обнаружено в лесу провинции Удонтхани на северо-востоке Таиланда, передает URA.Ru. Шея и лодыжки мужчины были связаны веревками. По данным местной полиции, тело несчастного пролежало под открытым небом больше двух недель, передает РИА ФАН. Как рассказали местные жители, в том районе раньше жила пара бездомных. Они исчезли из виду около недели назад. Родственники погибшего рассказали, что он любил путешествовать и почти каждый год ездил в Таиланд.