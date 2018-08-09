Семья сестер Хачатурян мешает их спасению
Родственники убитого дочерьми Михаила Хачатуряна мешают расследованию. Племянник погибшего Арсен и еще несколько членов семейства проникли в квартиру, где произошло преступление. Они сменили дверные замки и вынесли часть имущества. В числе пропавших вещей – документы, важные для следствия.
"В квартире, где произошла трагедия, зарегистрирована мама и одна из девочек. Маму родственники в квартиру не пустили, сменили в ней замки и за несколько дней вынесли много вещей. Мы точно знаем, что пропали характеризующие девушек документы и документы по состоянию их здоровья", – сообщил адвокат средней сестры Алексей Паршин.
Он прокомментировал слова некоего источника в силовых структурах, растиражированные ранее в СМИ. Тот заявил, что экспертизы не подтвердили факт применения насилия к девушкам со стороны отца. В свою очередь адвокат подчеркнул, что экспертиза – не единственное доказательство, и делать выводы преждевременно.
Защитник также рассказал, что состоялась первая встреча адвокатов с девушками в СИЗО. Ему и коллегам пришлось оказать заключенным психологическую помощь. "Девочки растеряны, подавлены и не знают, что происходит, так как находятся в условиях изоляции: у них нет ни телевизора, ни радио", – сказал Паршин. Он добавил, что в ближайшее время к сестрам допустят профессиональных психологов, а также учителей, с которыми девушки будут заниматься по школьной программе.
Три сестры #Хачатурян за убийство отца могут получить по 20 летhttps://t.co/WWMI6oaj3M— KP.UA (@kp_ukraine) 8 августа 2018 г.
Защита отметила, что подследственные содержатся в нормальных условиях. Они получили передачу от матери, на их счета переведены деньги. Апелляцию на решение суда об аресте сестер Хачатурян Мосгорсуд рассмотрит 20 августа, напоминает "МК".
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