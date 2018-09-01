Упал в реку и загорелся: Подробности аварии самолета в Сочи

В ночь на 1 сентября самолет Boeing 737 авиакомпании Utair со 164 пассажирами и шестью членами экипажа на борту во время посадки в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Стали известные новые подробности произошедшего.

Согласно последним данным, летевший из Москвы пассажирский самолет не мог сесть в аэропорту Сочи с первого раза из-за сложных метеорологических условий. После того, как экипажу все же удалось посадить самолет, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в русло реки.

При этом у лайнера разрушились стойки шасси и и обломилось крыло, а также загорелся левый двигатель. Повреждения получила и носовая часть самолета. Пожар сняли на видео очевидцы.

В таких условиях экипажу воздушного судна и наземным службам удалось успешно провести эвакуацию. Все 164 пассажира были спасены. Согласно обновленным данным, в результате пострадали 18 человек. Трем потребовалась госпитализация, среди них – двое детей. По словам специалистов, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Также в аэропорту работает бригада психологов. По данным пресс-службы аэропорта Сочи, во время эвакуации от сердечного приступа скончался один из сотрудников воздушной гавани.

Авария с самолетом произошла в 2:59 мск. Пожар удалось потушить в 4:30 мск. Поврежденный огнем самолет также попал на видео.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сам аэропорт работает в штатном режиме.



