Опубликованы переговоры пилотов с попавшего в аварию Boeing

В Сети появилась запись переговоров пилотов Boeing 737 авиакомпании Utair с диспетчерами аэропорта в Сочи, передает портал newizv.ru. Судя по всему, экипаж не был уверен, что погодные условия позволят посадить машину.

Напомним, в ночь на 1 сентября самолет Boeing 737 авиакомпании Utair со 164 пассажирами и шестью членами экипажа на борту во время посадки в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. После этого лайнер свалился в русло реки и загорелся. Была произведена эвакуация. Пострадали 18 человек, трем из них. в том числе двум детям, потребовалась госпитализация. Один сотрудник наземных служб воздушной гавани скончался от сердечного приступа.

