Известную российскую актрису экстренно госпитализировали

Известную советскую и российскую актрису Галину Кожакину госпитализировали. Артистка попала в отделение терапии одной из московских клиник.
У актрисы подозрение на пневмонию, сообщают СМИ. Напомним, что Кожакина снялась в нескольких фильмах, играла в театре и озвучила одну из ролей в мультфильме "Снежная королева".
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