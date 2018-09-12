Звезда "Мстителей" умерла после инсульта

Британская актриса Фенелла Филдинг скончалась 11 сентября в возрасте 90 лет. Две недели назад у нее случился инсульт, передает сетевое издание m24.ru.
Артистку прославили роли в комедийном фильме "Так держать" и шпионском сериале "Мстители", сообщает телеканал "360". Также Филдинг приняла участие в съемках популярного молодежного сериала "Молокососы".
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