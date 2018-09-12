Скончался знаменитый российский художник

Писатель и художник Владимир Радунский скончался в Италии в возрасте 64 лет. Последнее время он проживал в Риме, передает EG.ru.

"Для тех, кто не знал его, я могу сказать только одно: как же повезло в жизни всем тем, кто его знал, кто пользовался его дружбой, кто сидел с ним за одним столом, кто переписывался с ним, кто его слышал, видел, читал", – написал знакомый художника. Напомним, что Радунский известен в качестве иллюстратора книг Иосифа Бродского, Даниила Хармса, Самуила Маршака и многих других мэтров пера.