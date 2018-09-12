При ограблении магазина преступник потерял пистолет

В американском штате Колорадо произошла неудачная попытка ограбления. Преступник, ворвавшийся в магазин по продаже электронных сигарет, потерял пистолет. Оружие, которое грабитель выдернул из своих штанов, выскользнуло из рук и приземлилось у ног кассира, передает mkset.ru.
Женщина не растерялась и схватила пистолет. Преступник с позором сбежал.
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