В машине родственника насильника Хачатуряна прогремел взрыв

Отравление Скрипалей Развод Петросяна и Степаненко "Дом-2" Эксклюзив Главные события Москвы

Самое читаемое

Изменившаяся Алсу с треском провалилась
Гей-скандал обернулся для Шурыгиной катастрофой
Цветущая вдова запретила оплакивать Кобзона
Аллегрова показала постаревшую дочь
Свалившаяся Аллегрова перестала вставать с постели
Супруга Малинина в облегающем наряде утерла нос Волочковой
партнеры
Четверг 13 сентября
Лента новостей
12:37
Раскрыт главный секрет скандального клипа "Ибица"
12:31
В Екатеринбурге пассажир с ножом напал на водителя автобуса
12:08
В РАН пройдет XV фестиваль науки для школьников
11:55
Елена Темникова о своей идеальной фигуре: Спортом я не занимаюсь
11:40
Объявлен перезапуск шоу "Последний герой"
11:24
В Тюмени пропали 10 грибников
11:15
Как общество уничтожает личность женщины
11:00
Россия и Нидерланды укрепляют межпарламентские связи
10:47
Такси-убийца: Запашный попал в крупное ДТП
10:42
Жириновский устроил визгливую истерику перед Соловьевым
10:29
Очень смешную комедию покажут в МДМ
10:14
Серьезная болезнь перевернула жизнь Елены Летучей
10:12
Возвращавшийся с дачного отдыха пенсионер попал под КамАЗ
09:49
Готовы воевать: Путин сделал важное заявление
09:35
Кудрявцева в жидковатых перьях проиграла эффектной Варум
09:27
В Ростове ищут зарезавшего молодую девушку бомжа
08:59
Блюменкранц совокуплялся на пляже с участницей "Дома-2" назло жене с ребенком
08:47
"Не жилец": врачи отказались от малыша Фриске
08:22
Украина огласила план по уничтожению России
08:20
Кадыров объяснил причину нападения на Тимати и Крида
08:05
В Уфе сгорел крупнейший гипермаркет
22:01
"Страсть в гримерке": Шнуров ласкает новую зазнобу на глазах у публики
22:01
Ваша карта бита: у России есть козырь в деле отравленных Скрипалей
22:01
Стали известны цены на новые iPhone
21:55
Володин поздравил жителей Грозного с 200-летием города
21:47
Названа причина болезни Софии Ротару
21:33
Изменившаяся после пластики Дана Борисова показала жуткие синяки
21:26
Жена не пустила Джона Терри в московский "Спартак"
21:20
Заболевшей Лолите запретили летать без ошейника
21:12
Ищущая парня Королева показала обвисшую грудь
21:09
Apple позорно испортила презентазию новых iPhone
21:09
Под Волгоградом в собственном доме сгорела 80-летняя женщина
20:48
33-летний россиянин изнасиловал падчерицу
20:40
"Поделись своей мечтой": Jacobs запускает новую кампанию
20:35
Роскошная жизнь беременной от Серова звезды "Дома-2"
20:33
Ведущая "Давай поженимся!" сорвала съемки
20:14
В Татарстане бизнесмен убил двух грабителей
20:07
В Екатеринбурге водитель выгнал беременную женщину из автобуса за замечание
20:00
Мстительная Джоли соблазнила бывшего мужа Энистон
19:44
Малахов показал живущую в нищете парализованную чемпионку
19:25
В Тюмени из-за неизвестной инфекции госпитализированы 15 человек
18:55
Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака
18:52
Меган Маркл водит за нос принца Гарри
18:48
Беременная россиянка зарезала мужчину ради 12 тысяч рублей
18:25
Дудь нашел Бузовой нового жениха
18:25
Госдума проконтролирует улучшение пенсионной системы
18:19
Украина решила превратить Крым в пустыню
17:57
Нижегородец устроил дебош в сауне и напал на таксиста
17:56
"Секси-пекси": 52-летняя Лада Дэнс возбудила россиян блестящими лосинами
17:24
В Сочи мужчина с ведром на голове ограбил продуктовый
17:07
Норкина подставили: названа причина нападения ведущего НТВ на украинца
17:04
"Великого флотоводца" Порошенко подняли на смех
16:57
На что обратить внимание в современных смартфонах
16:55
Трамп втянул Меркель в авантюру против Путина
16:53
"Кидаю ему пеленку": Андрей Чадов рассказал о своем кусающемся малыше
16:48
Пьяный россиянин насмерть забил друга
16:36
Откровенное признание Баскова об отношениях с Лопыревой
16:31
Зудина в реанимации насладилась счастьем с любимым мужчиной
16:13
Принял удар на себя: Овечкин спас жену от тяжелых увечий
16:11
Под Москвой расстреляли женщину с ребенком
16:10
"Это фейк": племянница Скрипаля о его "отравителях"
16:03
Госдума сосредоточится на социально-экономических вопросах
15:55
В голодании нашли спасение от рака
15:51
Лишенный секса Блюменкранц изменил жене со звездой "Дома-2"
15:20
Вышел первый трейлер российской комедии “Все или ничего”
15:20
Что стало с пропавшей экс-супругой Абрамовича
15:00
Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты после известия о ребенке
14:55
76-летняя Вера Алентова выглядит ровесницей дочери
14:47
Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
14:42
Под Петербургом подростка избили до разрыва печени
14:35
"Обнаженные" снимки Кендалл Дженнер слили в Сеть
14:30
"Отравитель" Скрипаля вышел из тени по призыву Путина
14:05
Красавица Арнтгольц сверкнула кольцом и спрятала живот
14:03
Япония грубо отказала Путину
14:00
"Единая Россия" сохранила политическое лидерство
13:31
Лавров выказал бурю эмоций на подкол Путина
13:25
Россия подверглась нашествию холостяков
13:11
"Затряслись руки": русский язык довел украинскую писательницу до истерики
12:54
Боня закрыла грудью опозоренных Тимати и Крида
12:49
Суеверная монахиня попала в ДТП из-за черного кота
12:33
Ольгу Бузову застукали с бывшим
12:16
"Я в афиге!": Григорьев-Апполонов заявил о раке и операции
12:15
"Скандинавский променад" стартует в парке "Кузьминки"
12:15
Есть жертвы: в подмосковном Дзержинске загорелся завод
12:09
Топ-6 мифов о пользе марихуаны
12:08
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
12:01
"Корона ей к лицу": помолодевшая Волочкова в ультрамини вызвала восторг
11:49
Роман Гриценко о своем уходе из "Дома-2"
11:40
Готового напасть на Россию Порошенко поставили на место
11:28
Жестокому российскому маньяку разрешили выйти на свободу
11:21
"Зачем это нужно": Авербух вскипел из-за гея-тренера Медведевой
11:20
Кричащая мать заставила Громушкину избавиться от ребенка
11:09
Пьяный красноярец до смерти забил друга табуреткой
10:48
Трансгендер раскрыла секреты жизни в России
10:46
Звезда Comedy Woman во второй раз станет мамой
10:41
Алевтина Черникова: Средний балл ЕГЭ в НИТУ "МИСиС" вырос до 82,8
10:26
Полина Гагарина и другие экстремально похудевшие звезды
10:19
Насмерть испуганная Елена Яковлева: Я не смогу спастись
10:18
"Мы их нашли": Путин сделал признание об "отравителях" Скрипалей
10:15
Как друзья: Путин предложил Японии подписать мирный договор
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Беременную любовницу Серова избили в гостях у Малахова
Звезду "Дома-2" госпитализировали после гнусной драки у Малахова
76-летняя Вера Алентова выглядит ровесницей дочери
"Случилась беда с сыном": родившая Кудрявцева попросила помощи из-за рака
Роскошная жизнь беременной от Серова звезды "Дома-2"
Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты после известия о ребенке
Происшествия

В машине родственника насильника Хачатуряна прогремел взрыв

Михаил Хачатурян. Фото: tvc.ru
Взрыв в автомобиле 20-летнего Арсена Хачатуряна попал в объектив камеры наблюдения в одном из московских дворов. Пострадали три человека, сам владелец авто невредим.
прочитано 1412 раз

ЧП произошло 12 сентября во дворе дома на Стандартной улице. На кадрах видно, как сразу после громкого хлопка и яркой вспышки в припаркованных машинах срабатывает сигнализация. Через несколько минут подъезжает скорая помощь.

ПО ТЕМЕ

Одна из сестер-убийц Хачатурян признана невменяемой

Над мертвым насильником Хачатуряном будут ставить опыты

 Москвички убили отца-насильника

Сюжеты Москвички убили отца-насильника

Как выяснилось, ночью Арсен отдыхал со своими друзьями. Молодые люди прямо в машине раскуривали кальян. В результате взорвался газовый баллон. Трое друзей Арсена получили серьезные ожоги и были доставлены в больницу. Владелец автомобиля не пострадал, сообщает РЕН ТВ. Видео с камер наблюдения опубликовал Пятый канал.

Напомним, что тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли 27 июля на лестничной площадке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. Убийцы – дочери Михаила, 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина. Они признались в преступлении, заявив, что защищались: их отец был деспотом и постоянно над ними издевался, напоминает EG.ru.

Позже эксперты признали младшую из сестер невменяемой. Марию отправили на принудительное лечение. Ряд психических отклонений нашли и у Кристины.

Арсен – племянник убитого Михаила Хачатуряна. Он свидетель по громкому делу, так как долгое время жил в этой семье. Арсен – один из немногих, кто встал на защиту убитого москвича.

Основные свидетели говорят, что Михаил Хачатурян терроризировал семью и бил дочерей, однако молодой человек уверяет, что тот был прекрасным отцом. По словам Арсена, его дядя был набожным человеком и всем помогал. Он называет Михаила "святым" и категорически отрицает версию о насилии в семье.

Автор: Андрей Евлампиев13 сентября 2018, 09:45

комментарии

Политика

"Великого флотоводца" Порошенко подняли на смех
Трамп втянул Меркель в авантюру против Путина
Япония грубо отказала Путину
Лавров выказал бурю эмоций на подкол Путина

Шоу-бизнес

"Страшно смотреть": Народ в ужасе от конвульсий ребенка Рапунцель
Раскрыт главный секрет скандального клипа "Ибица"
Елена Темникова о своей идеальной фигуре: Спортом я не занимаюсь
"Отвратительная мерзость": телеведущий раскрыл запретное чувство Киркорова к Шнурову

Проишествия

Девушка поплатилась пальцем из-за привычки грызть ногти
Глава "Газпрома" попал в аварию
Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)

Lifestyle

Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Шоу-бизнес

Насмерть испуганная Елена Яковлева: Я не смогу спастись

Прославленная артистка впала в панику
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову застукали с бывшим

Поющую ведущую сняли в итальянском аэропорту
Шоу-бизнес

Кудрявцева в жидковатых перьях проиграла эффектной Варум

Знаменитости на "Новой волне" разочаровали внешним видом
Авто

Такси-убийца: Запашный попал в крупное ДТП

Разбиты четыре автомобиля

Гороскоп

Борису Моисееву предсказали беспамятство и скорую смерть
Астрологический прогноз с 10 по 16 сентября
В тайне Лорак и Лазарева поставлена жирная точка
Подавленной Аллегровой с букетом болезней дали последний шанс

Фоторепортажи

Полина Гагарина и другие экстремально похудевшие звезды
Дочь Маликова в коротком платье обставила беременную Тодоренко
Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах
Чьи трусы уже: Волочкова и Водонаева померились купальниками

Спорт

"Зачем это нужно": Авербух вскипел из-за гея-тренера Медведевой
Скандалистка Медведева и Губерниев прилюдно обменялись любезностями
Виктор Ан нажился на олимпийских наградах и сбежал из России
Столкнувшаяся с Медведевой Загитова разочаровала Тарасову

Регионы

Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака
Кровь стынет от ужаса: из-за чего школьница изнасиловала подругу сосиской
Крымский мост погнулся после жуткого ЧП: движение перекрыто
Педофил из США насиловал глухонемых детей в Петербурге
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru