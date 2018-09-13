В московском метро пьяный хулиган упал с эскалатора и разрезал себе шею

В Московском метрополитене пьяный мужчина свалился с эскалатора и получил серьезную травму. У хулигана повреждена артерия.
Во время падения мужчина "прихватил" с собой плафон светильника, который разбился и разрезал ему шею. Пассажира в состоянии шока третьей степени отправили в Институт имени Склифосовского, сообщает Telegram-канал Hue.
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