Погиб человек: в Бельгии прогремел взрыв

На территории предприятия по обработке отходов недалеко от порта города Антверпен в Бельгии произошел взрыв, передает RT. ЧП случилось в момент разгрузки одного из грузовиков. Стоявший рядом с машиной водитель погиб от полученных травм. Также пострадали четверо сотрудников предприятия. Сообщается, что их жизни и здоровью ничто не угрожает.