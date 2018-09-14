Известного музыканта избили на собственном концерте в Москве

В столице совершено нападение на американского рэпера 6ix9ine. Инцидент произошел на вечернике Hype Nigts, хедлайнером которой являлся музыкант.

Известно, что 13 сентября неизвестный выскочил на сцену и ударил исполнителя локтем. Затем к рэперу подбежали несколько мужчин, и жестокому избиению подвергся уже сам злоумышленник.

Примечательно, что в драку не стали вмешиваться охранники. Они только подняли упавшего, передает РЕН-ТВ со ссылкой на пользователей соцсетей.

Один из пользователей Twitter сообщил, что, по словам присутствовавшего на выступлении диджея, свой поступок неизвестный объяснил тем, что хотел "ответить за рэпера Chief Keef". Якобы с последним у 6ix9ine был серьезный конфликт, стороны даже стреляли друг в друга, хотя официального подтверждения этому нет.

Многие пользователи Сети не стали соболезновать 6ix9ine, осудив его за эпатажный внешний вид. "Хорошо, что по России не поехал – убили бы", "Я бы такому за внешний вид сам влепил", "Да его треки музыкой-то назвать сложно…" – написали комментаторы.

Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимами 6ix9ine и Tekashi69, родился в Бруклине, США. Американскому рэперу 22 года. Сына мексиканки и пуэрториканца выгнали из школы, когда он учился в восьмом классе.