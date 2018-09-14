В США у модели во время показа мод начались роды

Во время презентации линии белья певицы и дизайнера Рианны the Savage X Fenty show у модели Слик Вудс, которая демонтсрировала черное белье и чулки, будучи на девятом месяце беременности, начались роды, передает портал newizv.ru. Схватки начались, когда 22-летняя девушка переодевалась. Отмечается, что до этого публика с восторгом принимала манекенщицу. Прямо из-за кулис ее отвезли в больницу, где модель успешно стала матерью мальчика по имени Сапфир.

