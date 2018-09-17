Столб огня и черный дым: пожар в кинотеатре попал на видео

Утром 17 сентября в городе Вишакхапатнам на юго-востоке Индии загорелся кинотеатр "Шри Кэнья", передает Пятый канал. Происходящее сняли на видео. На записи видны языки пламени, вырывающиеся из-под крыши здания и густой столб черного дыма.
На месте работают пять пожарных расчетов. Данных о пострадавших в результате ЧП пока не поступало. Причины возникновения огня также не называются.
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