Под Петербургом расстреляли известного бизнесмена

В Ленинградской области на обочине шоссе обнаружили Mercedes предпринимателя Бадри Шенгелии. По предварительной информации, автомобиль с коммерсантом расстреляли на ходу, после чего он съехал в кювет.

Шенгелия известен тем, что был важным свидетелем по делу "ночного губернатора" Санкт-Петербурга Владимира Кумарина и делу полковника СК Михаила Максименко. Шенгелия тогда рассказал в суде, что передал Максименко 50 тысяч долларов за то, чтобы тот "наказал" следователей, укравших у Бадри часы Hublot, передает Telegram-канал Mash.