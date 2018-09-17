На съемках известного российского сериала погиб актер

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели 50-летнего актера на съемках телесериала "Смерш". ЧП произошло в Ярославской области, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Во время репетиции сцены массового сражения в городе Тутаев актер получил фатальный удар в висок, пишет НСН. Пострадавшего доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь. Сейчас в качестве свидетелей допрашиваются участники съемочной группы. Для определения точной причины смерти мужчины назначена судмедэкспертиза, передает телеканал "360".
Говорят, Примадонна постоянно нарывалась на скандал
Пара наслаждается Крымом
Престарелая супруга шоумена переменами довольна
Поклонники не узнали балерину