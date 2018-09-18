Тела россиян из сбитого Ил-20 порвало на куски

Обнаружено место падения в Средиземное море российского самолета-разведчика. Он упал на 27 километров западнее населенного пункта Баниас, расположенного в Латакии.

На борту сбитого сирийскими силами ПВО самолета находились 15 военнослужащих. Уже найдены фрагменты тел экипажа: при ЧП россиян буквально разорвало на куски.

Обнаружены и личные вещи погибших. Вместе с обломками они подняты на борт российского корабля. По данным Минобороны, всего в поисковой операции участвуют восемь различных судов, передает Ura.ru.

В частности, к месту крушения Ил-20 направлено судно "Селигер" с глубоководными аппаратами, сообщает RT. Оно оснащено телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами "Супергном" и "РТ-2500", способными погружаться на глубину до 2,5 тысячи метров, а также навигационным и гидроакустическим оборудованием.

Ранее Минобороны России подтвердило версию о том, что 17 сентября около 23:00 мск самолет сбили сирийские силы ПВО. При этом отмечалось, что им прикрылись израильские истребители, участвовавшие в воздушном налете на объекты сирийской провинции Латакия.

Россия расценивает провокацию Израиля как враждебные действия. Минобороны нашей страны "оставляет за собой право на адекватные ответные действия".



Как писали Dni.Ru, Израиль уведомил Россию по горячей линии менее чем за минуту до удара. За это время не получилось бы вывести самолет в безопасную зону.