Украинец на моторной лодке протаранил танкер из России

В порту города Херсон на Украине местный житель на моторной лодке "Крым" протаранил российский танкер "Механик Погодин", находящийся под арестом украинских властей, передает портал udm-info.ru. От удара лодку отбросило на бетонный причал. Ее владелец, в момент инцидента находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в областную клиническую больницу.