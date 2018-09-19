Опубликованы имена погибших в катастрофе Ил-20

При крушении Ил-20 ВВС России погибли все находившиеся на борту. Останки жертв катастрофы были обнаружены в Средиземном море. Личности 14 из 15 погибших установлены, все они – российские военные:

1. Сергей Гаврютин

2. Константин Назаров

3. Александр Вечернин

4. Тимофей Баранов

5. Павел Ткаченко

6. Александр Бурлака

7. Григорий Зиновьев

8. Денис Гордов

9. Роман Долматов

10. Виктор Квасенков

11. Алексей Седунов

12. Владимир Яковлев

13. Алексей Арзуманов

14. Андрей Сергеенков

Напомним, что российский военный самолет, выполнявший радиоразведку, был сбит сирийскими силами ПВО. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, и по ним был открыт огонь с земли. Израиль предупредил российских военных за минуту до операции и, по сути, подставил наш самолет под ракетный удар, передает Пятый канал.

В Минобороны России отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, так как их пилоты не могли не видеть заходящий на посадку Ил-20. Глава государства Владимир Путин заявил, что Россия готовит ответные действия после трагедии с самолетом. По словам президента, это будут шаги, которые заметят все.