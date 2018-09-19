Известный телеведущий умер после долгой болезни

Скончался британский комедийный сценарист и телеведущий Денис Норден. Ему было 96 лет, пишет Life.ru.
Телеведущий умер в госпитале на севере Лондона. Несколько лет он страдал от макулярной дегенерации глаз.
Денис Норден долгие годы работал сценаристом шоу Take It From Here на телеканале "Би-би-си". Также он вел передачу It'll be Alright On The Night.
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