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Происшествия

В горах Северной Осетии погиб иностранный турист

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В горной местности Северной Осетии погиб 55-летний иностранный турист. Мужчина приехал в республику на охоту, передает "360".

По предварительным данным, вместе с приятелем и в сопровождении переводчика турист поднялся в ущелье. Когда охотники преодолели отметку три тысячи метров над уровнем моря, одному из них стало плохо. Вскоре мужчина скончался. 

19 сентября 2018, 13:08

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