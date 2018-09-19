В Москве у двух китайцев отобрали мешок с пятью миллионами

Полиция проверяет информацию об ограблении в Москве двух граждан Китая. Сообщается, что вечером 19 сентября потерпевшие ехали на нелегальном такси по Перервинскому бульвару на юго-востоке Москвы, когда на одном из светофором дорогу им перегородил другой автомобиль, передает "РЕН ТВ". Из машины вышли вооруженные люди, которые разбили стекла в такси и вытащили из салона мешок с деньгами. Сообщается, что материальный ущерб составил пять миллионов рублей. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется поиск подозреваемых.
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