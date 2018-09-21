"Море крови": в Москве человек упал с высоты и разбился насмерть

В восточной части столицы произошло ЧП. Возле здания обнаружили труп.
По предварительной информации, человек упал с высоты. О подробностях происшествия рассказал специальный корреспондент Dni.Ru, который в данный момент находится в гуще событий. По словам журналиста, на месте ЧП много крови. "Народ стоит смотрит, полиция все оцепила", – говорится в сообщении. Причины летального исхода будут выяснять правоохранители.
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