Юная москвичка выкурила сигарету с неизвестными и была изнасилована

В Москве желание завести новых друзей обернулось для девочки-подростка трагедией. Как пишет Life.ru, юная москвичка встретилась у метро с 17-летним интернет-знакомым, после чего молодые люди разговорились с двумя неизвестными. Во время прогулки один из новых товарищей предложил покурить.
Сигарету попробовали девушка и двое парней, вскоре они потеряли сознание. Когда 17-летний подросток очнулся, он увидел рядом девушку, вещи которой были разбросаны. Молодые люди пошли в больницу, где выяснилось, что юную москвичку изнасиловали.
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