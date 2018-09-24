Актера из фильма "Чужие" нашли мертвым в собственном доме

Тело 75-летнего голливудского актера, диджея и ведущего на радио Эла Мэттьюса было обнаружено в его доме в Испании, передает Life.ru. Страшную находку сделал сосед звезды. Следов насилия на теле погибшего обнаружено не было. Причины смерти устанавливаются.
Эл Мэттьюс принял участие в съемках многих голливудских картин, среди которых – "Пятый элемент" и "Супермен-3". Однако наибольшую популярность ему принесла роль сержанта Эла Эйпона в фильме Джеймса Кэмерона "Чужие".
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