Режиссер "Звездных войн" умер от рака

Продюсер знаменитой во всем мире фантастической эпопеи "Звездные войны" Гари Куртц скончался на 79-м году. Жизнь мэтра кинематографа унес рак, передает сетевое издание m24.ru.
Трагическую новость сообщили близкие кинодеятеля, передает Пятый канал. По их словам, причиной смерти продюсера стала опухоль в легких. Напомним, что Гари Куртц вошел в историю мирового кинематографа как продюсер фильмов "Звездные войны. Эпизод 4: новая надежда" и "Звездные войны. Эпизод 5: империя наносит ответный удар", "Возвращение в Оз", "Темный кристалл" и многих других.
Критик кричит от увиденного
Ходят слухи, что Пынзарь изменяет жене
Дочь легендарного актера отозвала иск к предполагаемому брату
История с переездом певицы получила неожиданное продолжение