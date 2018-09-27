Смерть хоккеиста во время матча в Москве сняли на видео

Во время любительского хоккейного матча Окружной лиги между командами "Сокол" и ХК "Диал-Дент" скончался 43-летний игрок, передает телеканал "360". Очевидцы сняли происходящее на видео.
Мужчине стало плохо во время игры и он упал на лед. На помощь ему бросились партнеры по команде, судьи и врач. Однако спасти спортсмена не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
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